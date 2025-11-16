Skip to Content
Facebook
Instagram
X
Tiktok
LinkedIn
YouTube
Email Signup
RSS Feed
The Crimson White
Search this site
Submit Search
NEWS
SPORTS
CULTURE
OPINION
SUBMIT AN OPINION
MULTIMEDIA
PHOTO
VIDEO
CARTOONS
PODCASTS
PRINT ARCHIVES
NEWSLETTER
APPLY
POSITION DESCRIPTIONS
ABOUT
CURRENT STAFF
PAST EDITORS
CONTACT US
MORE
NEWSSTANDS MAP
DONATE
STUDENT MEDIA STORE
SEARCH OFF-CAMPUS HOUSING
More
Open Navigation Menu
NEWS
SPORTS
CULTURE
OPINION
SUBMIT AN OPINION
MULTIMEDIA
PHOTO
VIDEO
CARTOONS
PODCASTS
PRINT ARCHIVES
NEWSLETTER
APPLY
POSITION DESCRIPTIONS
ABOUT
CURRENT STAFF
PAST EDITORS
CONTACT US
MORE
NEWSSTANDS MAP
DONATE
STUDENT MEDIA STORE
SEARCH OFF-CAMPUS HOUSING
More
The Crimson White
Open Search Bar
Search this site
Submit Search
Open Navigation Menu
NEWS
SPORTS
CULTURE
OPINION
SUBMIT AN OPINION
MULTIMEDIA
PHOTO
VIDEO
CARTOONS
PODCASTS
PRINT ARCHIVES
NEWSLETTER
APPLY
POSITION DESCRIPTIONS
ABOUT
CURRENT STAFF
PAST EDITORS
CONTACT US
MORE
NEWSSTANDS MAP
DONATE
STUDENT MEDIA STORE
SEARCH OFF-CAMPUS HOUSING
More
The Crimson White
Open Search Bar
Search this site
Submit Search
Categories:
Photo
SPORTS
Gallery: Alabama Men’s Basketball vs. Purdue
Hannah Grace Mayfield
,
Assistant Photo Editor
November 16, 2025
Gallery
•
8 Photos
CW / Riley Reiske
Alabama men's basketball guard Aden Holloway (#2) shoots a free throw during the game versus Purdue on Nov. 13, 2025, at Coleman Coliseum.
0
Like This Story
Share on Facebook
Share on X
Email this Story
Print this Story
More to Discover
More in Photo
Gallery: Alabama Football vs. LSU
Gallery: Alabama Men's Basketball vs. North Dakota
Gallery: Alabama Women's Basketball vs. Stetson
Gallery: Alabama Football vs. South Carolina
Gallery: Alabama Football vs. Tennessee
Gallery: No Kings Protest 2025
More in SPORTS
No. 4 Alabama stunned by Oklahoma for second straight year
Rumors of OU signal stealing reaches Alabama staff amid Top-15 showdown
Prestipino Picks: College football Week 12 preview
Top SEC quarterbacks set for high-stakes battle in Bryant-Denny
Previewing Alabama and Oklahoma’s defenses ahead of Saturday’s showdown
Receiving room comparisons ahead of Oklahoma matchup
Close
Close Modal Window
Close